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الأحد، 10 مارس 2019 06:05 م
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أكاديمية البحث العلمى تنظم ورش عمل للأطفال ضمن فعاليات شهر العلوم

الأحد، 10 مارس 2019 05:06 م
أكاديمية البحث العلمى تنظم ورش عمل للأطفال ضمن فعاليات شهر العلوم من ورشة عمل الأطفال
كتب وائل ربيعى
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عرض فيلم تثقيفى للأطفال لتبسيط تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها

 

نظمت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 4 ورش عمل للأطفال من سن خمس سنوات حتى سن خمسة عشر عاماً ضمن فعاليات شهر العلوم المصرى والذى يُعقد فى مارس من كل عام لتعزيز المشاركة المجتمعية في مجال العلم والتكنولوجيا ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقد شاركت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بورشة عمل من ضمن الورش المُقامة لنشر وعى وثقافة الاستشعار من البعد وتكنولوجيا الفضاء في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، وتهدف الورشة تعريف الأطفال من الفئة العمرية المستهدفة بأهمية استكشاف الفضاء الخارجي، عن طريق تبسيط المعارف الخاصة بالاستشعار وعلوم الفضاء من خلال عرض فيلم تثقيفي للأطفال لتبسيط تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها، وتفاعل الأطفال من خلال المشاركة بمجموعة من الألعاب المصنعة من خامات مختلفة التي تتضمن آلية الفك والتركيب اليدوي والذى يضمن وصول المعلومة الصحيحة للطفل، وأيضاً التعريف بمكونات القمر الصناعي وكيفية تشغيله من خلال نموذج مبسط للأقمار الصناعية للأطفال.
 
 كما اشتملت فعاليات اليوم عروض أفلام ثلاثية الأبعاد، وورش عمل لدمج الفنون والعلوم بخلاف ورش عمل عن "الكيمياء"، كما أثار معمل المرح اهتمام الأطفال، وفي نهاية اليوم تم توزيع هدايا رمزية مقدمة من أكاديمية البحث  العلمى للأطفال.
 
من ورشة عمل الأطفال (2)
 

من ورشة عمل الأطفال (3)
 

من ورشة عمل الأطفال (1)
 
 

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