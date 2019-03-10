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أقدم متحف فى الجزائر يتعرض للتخريب خلال المظاهرات ضد بوتفليقة.. صور

الأحد، 10 مارس 2019 02:23 ص
أقدم متحف فى الجزائر يتعرض للتخريب خلال المظاهرات ضد بوتفليقة.. صور متحف الجزائر
كتب هيثم سلامة
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تعرض المتحف الوطنى للآثار القديمة والفنون الإسلامية بالجزائر أمس، إلى عمليات تخريب ونهب وإضرام النيران فى المكاتب خلال مسيرة للاحتجاجات المناهضة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.

متحف الجزائر
متحف الجزائر

وأعلنت وزارة الثقافة الجزائرية، تعرض بعض أجنحة المتحف لعمليات تخريب وسرقة وحرق حيث أضرمت النيران فى بعض المكاتب، بينما تدخلت الحماية المدنية فى الوقت المناسب، حيث منعت وصول ألسنة النيران لباقى غرف المتحف.

ساحة المتحف
ساحة المتحف

من جانب آخر، أدانت المنظمة العربية المصرية للمتاحف الاعتداء الذى طال المتحف الوطنى بالجزائر، كما توجهت بالشكر إلى وزير الثقافة الجزائرى عز الدين ميهوبى. 

يذكر المتحف الوطنى للآثار القديمة والفنون الإسلامية بالجزائر، يضم العديد من قطع الأثار الثمينة والتى من ضمنها منبر الظاهر بيبرس الذي وضعه فى الجامع الأزهر وقطع من عصور ما قبل التاريخ وقطع من الحقبة الرومانية.

 

 

 


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أقدم متحف فى الجزائر




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