أسواق للمعلومات السلعية: انخفاض سعر القمح والصويا والسكر وارتفاع الأرز

كتب هانى الحوتى

ساد مؤشر الاستقرار على غالبية السلع وخاماتها في القائمة التى أعلنتها أسواق للمعلومات المالية والسلعية طبقاً لآخر إغلاق بالبورصات السلعية العالمية والسوق المحلي المصرى، بتاريخ اليوم الأحد، بينما ظهر مؤشر الانخفاض أمام بعض السلع مثل القمح والدقيق والسكر والصويا وظهر مؤشر الارتفاع أمام الأرز فقط.

وجاءت الأسعار كالتالى:

قمح 11.5 اوكرانى / روسى 4450 جنيه / طن صب أرضه

قمح 12.5 روسي 4500 جنيه / طن صب أرضه

قمح 12.5 امريكي 4500 جنيه / طن صب أرضه

دقيق -24 5500 جنيه / طن معبأ أرضه

دقيق -27 5600 جنيه / طن معبأ أرضه

ردة محلى 3550 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز شعير عريض 6500 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز شعير رفيع 6000 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 10300 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10 : 12% 9300 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى رفيع –كسر 10 : 12% 8500 جنيه / طن معبأ أرضه

زيت صويا مكرر 13900 جنيه / طن صب أرضه

زيت أولين RBD 10100 جنيه / طن صب أرضه

زيت ذرة خام 11700 جنيه / طن صب أرضه

زيت عباد الشمس مكرر 15400 جنيه / طن صب أرضه

سكر مكرر 7650 جنيه / طن معبأ أرضه

نشا غذائى 7300 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوكوز 6650 جنيه / طن صب أرضه

فول بلدي 24000 جنيه / طن معبأ وصال

فول ليتوانى / إنجليزى 12250 جنيه / طن معبأ وصال

فول أسترالي 15500 جنيه / طن معبأ أرضه

فول أثيوبي 14750 جنيه / طن معبأ أرضه

ذرة أرجنتينى / برازيلى 3630 جنيه / طن صب أرضه

ذرة أمريكى 3350 جنيه / طن صب أرضه

ذرة أوكرانى 3430 جنيه / طن صب أرضه

ذرة رومانى 3550 جنيه / طن صب أرضه

صويا 47 7300 جنيه / طن صب أرضه

صويا 46 6750 جنيه / طن معبأ أرضه

صويا 44 6500 جنيه / طن معبأ أرضه

بذرة صويا أمريكي 7000 جنيه / طن صب أرضه

دى دى جى إس أمريكى 5400 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوتين مستورد 12450 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوتين محلى 12200 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوتو فيد محلى 3400 جنيه / طن معبأ أرضه

كسب عباد – 36% 4850 جنيه / طن معبأ أرضه

شعير 5600 جنيه / طن معبأ أرضه

داكوتا جولد دي دي جي اس 7200 جنيه / طن صب وصال

صويا بيست (بروتين صويا محمي) 13800 جنيه / طن معبأ وصال

علف بادي تسمين سوبر 23% 6800 جنيه /طن معبأ أرضه

علف نامي تسمين سوبر 21% 6700 جنيه / طن معبأ أرضه

علف ناهي تسمين سوبر 19% 6600 جنيه / طن معبأ أرضه

علف بادي نامي 21% 6350 جنيه / طن معبأ أرضه

لحم أبيض دواجن 25 جنيه / كيلو

لحم أحمر دواجن 38 جنيه / كيلو

المعادن والأسمدة

الحديد 11600 جنيه / طن أرضه

خردة الحديد 6000 جنيه / طن أرضه

خام الألومنيوم 56000 جنيه / طن أرضه

خام النحاس الأحمر 105000 جنيه / طن أرضه

الأسمنت 825 جنيه / طن أرضه

اليوريا 4750 جنيه / طن أرضه

فوسفات ناعم 1380 جنيه / طن أرضه

فوسفات محبب 2030 جنيه / طن أرضه

الذهب - 24 721 جنيه / جرام

الذهب - 21 631 جنيه / جرام

الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراء/بيع 17.37/ 17.50 جنيه