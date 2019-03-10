video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 10:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات اليوم الأحد 10-3-2019

الأحد، 10 مارس 2019 10:03 ص
أسعار العملات اليوم الأحد 10-3-2019 عملات _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
إضافة تعليق

استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 10-3-2019، ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد، الدولار الأمريكى، والذى بلغ 17.39 جنيه للشراء. و 17.49جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.63 جنيه للشراء، و4.66 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأحد، والتى جاءت كالتالى :

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.38 جنيه للشراء

17.51 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.4 جنيه للشراء

17.5 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.4  جنيه للشراء

17.5  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.4 جنيه للشراء

17.5 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.4 جنيه للشراء

17.5 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.4 جنيه للشراء

17.5  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.39  جنيه للشراء

17.49  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.4 جنيه للشراء

17.5 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، انخفاضا طفيفا ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.46جنيه للشراء، 19.68 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، انخفاضا طفيفا وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.6 جنيه للشراء، و 23.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.65 جنيه للشراء، و 4.67 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 57.2 جنيه للشراء، 57.57 جنيها للبيع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار العملات اليوم السبت 9-3-2019

العملات

اسعار العملات اليوم

الدولار

اليورو

البنك الاهلى

البنك المركزى

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة