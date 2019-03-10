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أسعار الذهب تشهد استقراراً اليوم الأحد وعيار 21 بـ 631 جنيها

الأحد، 10 مارس 2019 08:00 ص
أسعار الذهب تشهد استقراراً اليوم الأحد وعيار 21 بـ 631 جنيها الذهب
كتب – إسلام سعيد
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كشفت شعبة المعادن فى الغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار أسعار الذهب عند ع 631 جنيها للجرام وهو الأكثر رواجا فى سوق الصاغة بمصر، بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى

عيار الذهب 21 سجل 631 جنيها للجرام

عيار الذهب 24 سجل 721.25 جنيه للجرام

عيار الذهب 18 سجل 540.75 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 5048 جنيها للجرام

أوقية الذهب 1298 دولارا.

وكان سعر الذهب ارتفع يوم السبت 9 مارس جاء نتيجة صعود سعر الذهب عالميا من 1294 دولارا إلى 1298 دولارا لتقترب الأوقية من حاجز المقاومة 1300 دولار.

يقدم "اليوم السابع" خدمه لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، فأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.


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