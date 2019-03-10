أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 10 - 3 - 2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 10-3-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء تراجع طفيف لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 828.522 مليار جنيه.

البورصة تربح 3.2 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء تراجع طفيف لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 828.522 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 151 مليون ورقة مالية بقيمة 608 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.2 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 49.03% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.12%، والعرب على 47.85% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.45% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.54%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 508 ألف جنيه، 3.6 مليون جنيه، 36.6 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 10.3 مليون جنيه، 33.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 14980 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2440 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% عند مستوى 19065 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 708 نقطات، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1789 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 483 نقطة.

وارتفعت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 43 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

السويدى إليكتريك وافق مجلس إدارة شركة السويدى اليكتريك، على اتفاقية التسهيل الدوار متعدد الأغراض المزمع إبرامها مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد "أفريكزم بنك"، بحد أقصى 150 مليون دولار.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 5.11 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 6.48 مليار جنيه فى 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وحققت الشركة إيرادات بلغت 42.49 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقابل إيرادات بلغت 42.9 مليار جنيه فى 2017.

إيديتا

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية عن خطتها التوسعية خلال العام الحالى تستهدف استثمارات بنحو 450 مليون جنيه فى 2019 تشمل خطوط إنتاج جديدة بالإضافة إلى الخطة التوسعية فى المغرب.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 336.8 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 243.04 مليون جنيه فى 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضى إلى 3.7 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.04 مليار جنيه فى 2017.

بنك الاتحاد أعلن بنك الاتحاد الوطنى - مصر، أن مجلس الإدارة يسير حاليا فى إجراءات شطب أسهم البنك من البورصة المصرية.

وسجل البنك صافى ربح بلغ 270.11 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضى، مقابل 380.01 مليون جنيه أرباح خلال 2017.

وارتفعت إيرادات الاتحاد الوطنى من الفوائد خلال العام الماضى لتسجل نحو 3.69 مليار جنيه، مقابل 2.74 مليار جنيه خلال العام السابق له.

ولكن فى المقابل زادت مصروفات البنك من الفوائد خلال 2018 لتسجل 2.73 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 1.87 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2017.