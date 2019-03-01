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8 أهداف لمدونة السلوك الوظيفى للعاملين فى الدولة.. تعرف عليها

الجمعة، 01 مارس 2019 10:00 م
8 أهداف لمدونة السلوك الوظيفى للعاملين فى الدولة.. تعرف عليها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب – محمد طنطاوى
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حددت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عدداً من المعايير الواجب توافرها لدى الموظف العامل فى الجهاز الإدارى للدولة من خلال وضع مجموعة من المحددات الحاكمة والتى من خلالها يلتزم الموظف بالمسئوليات الملقاة على عاتقه كممثل للدولة فى وزارته أو هيئته أو مؤسساته، بالإضافة إلى وضع مجموعة من القواعد التى تلتزم بها الدولة لضمان حقوق الموظف العام حتى تكون لديه المقدرة على القيام بمهام عمله دون الاخلال بأى من واجباته.
 
وفى سبيل تنفيذ هذه الآلية التى تضمن قيام الموظف العام العامل فى الجهاز الإدارى للدولة قامت وزارة التخطيط بتدشين مدونة السلوك الوظيفى حتى يتم تعميمها على جميع العاملين فى الدولة من خلال وضع مجموعة من الأهداف العامة وتدعم القيم المهنية وتنمية روح المسؤولية لدى الموظف العام من خلال التمسك بالأخلاق السامية، فى التعامل سواء مع المرؤوسين أو الزملاء فى العمل أو متلقى الخدمة.

وتهدف مدونة السلوك الوظيفى إلى:

1- إرساء مبادئ الانضباط الوظيفى والشفافية والنزاهة والموضوعية والكفاءة والولاء للوطن وقيادته.

2- إرساء ونشر المعايير الأخلاقية والقواعد المهنية الملزمة للسلوك الوظيفى وآداب الوظيفة العامة ومبادئ الأخلاق المطلوبة والتزام موظفى الدولة بها.
 
3- إيجاد وتنمية ثقافة مؤسسية للوظيفة العامة وتدعم القيم المهنية وتنمية روح المسؤولية.
 
4- التمسك بالأخلاق السامية، فى التعامل سواء مع المرؤوسين أو الزملاء فى العمل أو متلقى الخدمة.
 
5- خلق ثقافة مؤسسية ذات توجه نحو الأداء ونحو متلقى الخدمة، بالإضافة إلى غرس مكارم الأخلاق لدى الموظف والنأى بنفسه عن مواطن الشبهات التى تنال من كرامة الوظيفة الحكومية وهيبتها.
 
6- تعزيز جسور الثقة المتبادلة، والاحترام المتبادل بين جمهور المواطنين والموظفين العاملين بالجهـاز الإدارى حتى يحظى هذا الجهاز بالشكل اللائق الذى يستحق احترام المواطنين وتعريف المواطنين بحقوقهم من خلال أخلاقيات السلوك المرغوب فيه ومستوى الأداء المطلوب.
 
7- بناء علاقة متوازنة بين حقوق وواجبات الأفراد والعاملين، والتمكين الحقيقى لإعمال قواعد المحاسبة.
 
8- إرساء أسس وضعية تتسم بقدر أكبر من الشفافية والمساءلة وتفعيل الممارسـات الجيدة للإدارة، وتفعيل مبادئ الإدارة الرشيدة على أرض الواقع، وتوفير أداة قوية وفعالة للرقابة الذاتية الداخلية بالمؤسسة الحكومية.
 
 
وتطبق قواعد مدونة القيم والسلوك الوظيفى على الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، ورؤساء هذه الوحدات، والعاملين بها، وتعتبر هذه المدونة هى الشريعة العامة لمدونات القيم والسلوك الوظيفى التى تصدرها الوزارات، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والنقابات بحسب طبيعة كل مهنة على حده.
 
 
 
وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، وحدات الإدارة المحلية، مدونة السلوك الوظيفي، مبادئ الإدارة الرشيدة، الولاء للوطن،
 

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