350 عضوا يسجلون فى عمومية "الصحفيين".. واتجاه لتأجيلها لـ15 مارس

أظهرت المؤشرات الأولية، للتسجيل فى كشوف الاجتماع العادى للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و 6 من أعضاء مجلس النقابة، عن عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية، حيث سجل ما يقرب من 350 صحفيا فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

كان مجلس نقابة الصحفيين، قد دعا الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين للاجتماع العادى للجمعية العمومية للنقابة، فى تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة الموافقة 1مارس 2019 .

وأكد أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 15 مارس 2019، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك.