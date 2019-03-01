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12 طبيبا متخصصا من 4 جامعات يصلون مستشفى العريش العام

الجمعة، 01 مارس 2019 07:44 م
12 طبيبا متخصصا من 4 جامعات يصلون مستشفى العريش العام مستشفى العريش -ارشيفية
شمال سيناء محمد حسين
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استقبل مستشفى العريش العام بشمال سيناء مساء اليوم، الجمعة، 12 أستاذا متخصصا من 4 كليات طب، لتقديم خدمات الكشف وإجراء العمليات للمرضى من أبناء شمال سيناء.
 
وأعلنت مستشفى العريش العام فى بيان لها، أن أعضاء هيئات التدريس من كليات الطب من جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق من تخصصات مختلفة استقبلتهم المستشفى، ومقررا أن يبدأون غدا، السبت، الكشف على المرضى وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية لهم مجانا وفقا لبروتوكول تعاون موقع بين الصحة والجامعات الأربعة.
 

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