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وصول الطيار الهندى الأسير للحدود الباكستانية الهندية تمهيدا لتسليمه

الجمعة، 01 مارس 2019 01:15 م
وصول الطيار الهندى الأسير للحدود الباكستانية الهندية تمهيدا لتسليمه رئيس وزراء باكستان عمران خان
كتب : أحمد جمعة
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أكدت مصادر إعلامية وصول الطيار الهندى الأسير لدى السلطات فى إسلام أباد، الجمعة، إلى الحدود الباكستانية الهندية، وسط إجراءات أمنية مشددة، تمهيدا لتسليمه.
 

وأعرب مسؤولون بوزارة الدفاع الهندية أمس الخميس إن الحكومة "سعيدة" لأن باكستان قررت إعادة طيار بسلاح الجو الهندى سقط فى الأسر بعد إسقاط طائرته وإنها تتطلع لعودته.

 

وقال رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان أمام البرلمان إن قائد السرب أبهيناندان الذى أسره الجيش الباكستانى يوم الأربعاء الماضى، سيعود إلى الهند اليوم الجمعة.

 

وردا على سؤال عن الأضرار الناجمة عن قصف الطائرات الهندية لموقع يشتبه بأنه معسكر للمتشددين فى باكستان، قال المسؤولون إن من السابق لأوانه تقديم تفاصيل عن الضحايا، لكنهم قالوا إن لديهم أدلة "قوية" عن حدوث أضرار فى المعسكر بسبب الضربات الجوية.

 

 


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