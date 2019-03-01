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وزير القوى العاملة يوجه بمتابعة نتائج ملتقيات التوظيف بالمحافظات

الجمعة، 01 مارس 2019 01:37 م
وزير القوى العاملة يوجه بمتابعة نتائج ملتقيات التوظيف بالمحافظات وزير القوي العاملة محمد سعفان
كتب محمود راغب
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وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديرى مديريات القوى العاملة التى تم عقد ملتقيات توظيف بها، بضرورة متابعة نتائج هذه الملتقيات خلال الشهور الثلاثة الأولى من انعقادها، فضلا عن التعيينات التى تتم خلال الشهور الست من تنفيذ هذه الملتقيات وحصر استمارة "1" تأمينات لمعرفة مدى الفرص التى تم شغلها فعلياً، وإخطار إدارة التشغيل بالوزارة بها أولا بأول، وإعادة طرح فرص العمل المتبقية من خلال نشرة التشغيل الشهرية التى تصدرها الوزارة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الوزير وجه أيضًا مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية بالوقوف على فرص العمل المتوقعة من خلال المشروعات الجارى تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية للعمل على توفيرها من خلال مركز تدريب المستقبل التابع للمديرية بمدينة المستقبل.

وفى هذا الإطارعقد ياسر سعيد مدير المديرية اجتماعًا، والدكتورة نعيمة محمد محب مدير عام منطقة وادى التكنولوجيا، إحدى أهم المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، حيث تم بحث سبل التعاون بين المديرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفرص العمل المتوقعة من خلال المشروعات الجارى تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية وخاصة منطقة وادى التكنولوجيا وذلك للعمل على توفيرها من خلال مركز التدريب التابع للمديرية بمدينة المستقبل.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على وضع آليات لاستمرار التواصل بين المديرية ومنطقة وادى التكنولوجيا للاطلاع الدورى على فرص العمل المتاحة من خلال المنطقة للعمل على الاعلان عنها والترشيح لها وشغلها من خلال مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية.

 

 


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