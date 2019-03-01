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وزير الدفاع الموريتانى يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

الجمعة، 01 مارس 2019 10:30 م
وزير الدفاع الموريتانى يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية انتخابات موريتانيا
كتب هيثم سلامة
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أعلن محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزوانى، وزير الدفاع الموريتانى اليوم، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر لها فى يونيو المقبل.

وأضافت وكالة "سبوتنيك نيوز" جاء ذلك فى خطاب موجه للشعب الموريتانى، موضحة أنه يتعهد بالعمل على تحقيق طموحاته وأن للعهد عنده معنى، كما تعهد أيضا بتعزيز مكاسب الديمقراطية وتحصين الوحدة الوطنية.

وكالة سبوتنيك
وكالة سبوتنيك

يذكر أن الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، سبق وأعلن أنه يؤيد ويحترم دستور بلاده، وإنه يستمع لكافة الدعوات حيث هناك البعض الذين يدعون للحد من فترة ولايته الرئاسية، وهناك من يدعون لبقائه فى السلطة، وأنه لن يترشح لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة فى صيف عام 2019. 

 

 


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