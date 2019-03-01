وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يفتتحان فعاليات مسابقة القرآن الكريم الدولية

بورسعيد محمد فرج

افتتح منذ قليل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فعاليات الدورة الثانية لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى "بورسعيد الدولية"، التى تحمل اسم الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد، وتستمر حتى الثلاثاء 5 مارس.

ويشارك فى منافسات هذه الدورة 55 من الشباب يمثلون 29 دولة عربية وأفريقية، وينافسون فى 3 فروع حفظ القرآن الكريم بأحكامه والأصوات. والإنشاد والابتهالات، وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.