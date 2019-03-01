video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 06:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف: الخطبة القادمة عن الشهادة فى سبيل الله بين الحقيقة والادعاء

الجمعة، 01 مارس 2019 06:00 م
وزير الأوقاف: الخطبة القادمة عن الشهادة فى سبيل الله بين الحقيقة والادعاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

أعلن وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة بأنه بمناسبة يوم الشهيد واتساقا مع دور وزارة الأوقاف فى بيان الحق والباطل، وتمييز الخبيث من الطيب، وحرصها على بيان مكانة ومنزلة الشهيد الحقيقى، والفرق بينه وبين من يلقى بنفسه إلى التهلكة من الجماعات الضالة المفسدة المخربة.

 

قال الوزير إن الوزارة قررت أن تكون خطبة الجمعة القادمة يوم 8 مارس 2019 م عن الشهادة فى سبيل الله عز وجل بين الحقيقة والادعاء، وذلك فى جميع المساجد على مستوى الجمهورية، مع ترجمتها ونشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية على نطاق واسع عالميا، إضافة إلى ترجمتها إلى لغة الإشارة خدمة لذوى الاحتياجات الخاصة، لنبين للعالم كله الفرق بين الشهيد الذى يدافع عن وطنه وأرضه وعرضه فى إطار الضوابط الشرعية التى لم تترك حق إعلان القتال أو حالة التعبئة العامة أو النوعية حقا للأفراد أو الجماعات إنما جعلته حقا للحاكم وفق ماينظمه القانون والدستور بكل دولة، حتى لا يصير الناس إلى فوضى ومليشيات متناحرة يأكل بعضها بعضا، مع تأكيدنا على الدور الوطنى الذى تقوم به قواتنا المسلحة المصرية الباسلة وشرطتنا المصرية الوطنية من جهود تذكر فتشكر فى مواجهة عناصر الإفساد والشر من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، إضافة إلى جهودهما فى بناء الدولة، مع بيان واجبنا نحو أسر الشهداء وذويهم وأن رعايتهم مطلب شرعى ووطنى، فتحية لشهدائنا الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم الغالية فى سبيل الحفاظ على كل ذرة رمل من ثرى مصر الندى، والعمل على أن تظل رايتها مرفوعة عالية خفاقة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف يشرح للطلاب الأفارقة تجربة الخطبة المترجمة والأذان الموحد غدًا

وزير الاوقاف

الخطبة

الشهادة

الحقيقة

الادعاء




لا تفوتك
اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة