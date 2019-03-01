وزير الأوقاف: التوسع فى ترجمة خطبة الجمعة للغات أخرى بعد نجاحها بـ8 لغات

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن تجربة بث خطبة الجمعة مترجمة إلى 8 لغات:"مرئية ومسموعة ومقروءة"، فضلا عن اللغة العربية "مرئية ومسموعة ومقروءة"، وترجمتها إلى لغة الإشارة، لاقت نجاح كبير ورد فعل العالمى شديد الترحيب والتعطش للفكر الوسطى الرشيد.

وأضاف جمعة فى بيان اليوم، أن الوزارة قررت التوسع فى ترجمة الخطبة إلى لغات أخرى حتى نصل بصوت الإسلامى الوسطى إلى العالم أجمع لبيان صحيح الدين ويسره وسماحته ووسطيته ونشر ثقافة السلام وفقه العيش المشترك بين البشر جميعا، وتفنيد أباطيل المتطرفين التى شوهت جانبا نقيا من الصفحة البيضاء لديننا السمح الحنيف.