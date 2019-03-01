video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 02:26 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف: التوسع فى ترجمة خطبة الجمعة للغات أخرى بعد نجاحها بـ8 لغات

الجمعة، 01 مارس 2019 02:18 م
وزير الأوقاف: التوسع فى ترجمة خطبة الجمعة للغات أخرى بعد نجاحها بـ8 لغات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن تجربة بث خطبة الجمعة مترجمة إلى 8 لغات:"مرئية ومسموعة ومقروءة"، فضلا عن اللغة العربية "مرئية ومسموعة ومقروءة"، وترجمتها إلى لغة الإشارة، لاقت نجاح كبير ورد فعل العالمى شديد الترحيب والتعطش للفكر الوسطى الرشيد.

وأضاف جمعة فى بيان اليوم، أن الوزارة قررت التوسع فى ترجمة الخطبة إلى لغات أخرى حتى نصل بصوت الإسلامى الوسطى إلى العالم أجمع لبيان صحيح الدين ويسره وسماحته ووسطيته ونشر ثقافة السلام وفقه العيش المشترك بين البشر جميعا، وتفنيد أباطيل المتطرفين التى شوهت جانبا نقيا من الصفحة البيضاء لديننا السمح الحنيف.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يفتتحان المسابقة الدولية للقرآن الكريم غدًا

وزير الأوقاف يوافق على إدراج 4 مساجد بدمياط فى خطة الصيانة

ترجمه خطبه الجمعه

اخبار مصر

اخبار الاوقاف

وزير الاوقاف

اخبار مصر اليوم




لا تفوتك
اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة