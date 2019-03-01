وزيرة دفاع إيطاليا بشأن أفغانستان: لكل مهمة بداية ونهاية

كتبت فاطمة شوقى

قالت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا إن "جميع المهمات تمتلك بداية ونهاية"، فى إشارة الى البعثة العسكرية الإيطالية فى أفغانستان.

ووفقا لصحيفة "الجورنال" الإيطالية فقالت ترينتا فى تصريحات تليفزيونية أمس الخميس: "نود الانسحاب من أفغانستان عندما يتم إنجاز أهداف المهمة 100%، وفى هذه الحالة يمكن التوصل لعملية سلام فى البلاد، من خلال إبرام اتفاق مع حركة طالبان فقط".

وأضافت الوزيرة "فى هذا السياق، وبأخذ الانسحاب الأمريكى المعلن بعين الإعتبار أيضا، من الواضح أن علينا أن نكون مستعدين لاحتمال التخطيط للانسحاب، لكن نحن نريد أن نفعل ذلك من خلال التأثير على عملية سلام".

وشددت ترينتا على أن عملية السلام المذكورة يجب ألا تعد خطوة الى الوراء مقارنة بالإنجازات التى حققتها بعثتنا، كذهاب النساء إلى المدرسة والحد من وفيات الأطفال، واختتمت بالقول: علينا أن نعمل على إحلال سلام لا يكون سلبيا.