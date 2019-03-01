video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 01:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الجمعة، 01 مارس 2019 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر درجات الحرارة - أرشيفية
كتب – محمود راغب
إضافة تعليق
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.
 
كماةيتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الغربية. 
 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. 
 
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.
الصغرى العظمى
القاهرة 10 17
شبين الكوم 10 16 
طنطا 10 16 
دمنهور 10 15
الإسكندرية 11 16
بلطيم 10 17
مطروح 10 16
السلوم 08 16
سيوة 08 18
بورسعيد 10 17
دمياط 10 15 
الزقازيق 11 16 
الإسماعيلية 10 18 
السويس 10 18
العريش 10 17
رفح 10 16
رأس سدر 12 18
نخل 04 14
نويبع 06 17
طابا 08 13
كاترين -02 11
الطور 11 20
شرم الشيخ 13 21
الغردقة 10 20
مرسى علم 11 20
الفيوم 09 17
بنى سويف 09 18
المنيا 06 18
أسيوط 07 19
سوهاج 09 19
قنا 10 19
الأقصر 10 20
أسوان 11 21
أبوسمبل 11 21
الوادي الجديد 09 20
شلاتين 14 24
أبو رماد 14 24
راس حدربة 14 22
حلايب 16 21
 
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 17 30 
المدينة 12 26
الرياض 15 29
المنامة 17 24
أبوظبي 22 30
الدوحة 20 24
الكويت 13 24
دمشق 00 10
بيروت 10 12
عمان 02 06
القدس 04 08
غزة 12 14
بغداد 09 20
مسقط 22 27
صنعاء 10 26
الخرطوم 18 33
طرابلس 08 16
تونس 08 18
الجزائر 07 16 
الرباط 08 19
نواكشوط 15 29
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 
الصغرى العظمى
أنقرة -07 04
اسطنبول 05 07
إسلام أباد 08 19
نيودلهي 08 20
جاكرتا 25 32
بكين -01 14
كوالامبور 24 34
طوكيو 07 11
أثينا 06 13
روما 06 17
باريس 08 15
مدريد 04 19
برلين 03 12
لندن 07 12
مونتريال -14 -07
موسكو -01 02
نيويورك -01 04
واشنطن 02 10

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قبل ما تخرج أعرف طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار نشاط الرياح على كافة الأنحاء..توقعات بأمطار تمتد للقاهرة اليوم.. الأرصاد:حركة الرياح تهدأ غدا والأمطار تنحصر على السواحل.. وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة من السبت

الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار اليوم على أغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

حملات مرورية موسعة بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات

درجات الحرارة

الارصاد الجوية

اخبار مصر

مصر اليوم

الطقس




لا تفوتك
التعليم تعلن السبت تفاصيل اختبارات المعلمين المقبولين بمسابقة العقود المؤقتة

التعليم تعلن السبت تفاصيل اختبارات المعلمين المقبولين بمسابقة العقود المؤقتة

رئيس هيئة السكة الحديد للنواب: "المنظومة بقالها 40 عاما فى مصيبة"

رئيس هيئة السكة الحديد للنواب: "المنظومة بقالها 40 عاما فى مصيبة"

اعرف ليدى جاجا قالت إيه عن رومانسيتها الأوفر مع برادلى كوبر؟ .. فيديو وصور

اعرف ليدى جاجا قالت إيه عن رومانسيتها الأوفر مع برادلى كوبر؟ .. فيديو وصور

"فيديو" 4 سعداء و 4 تعساء فى الأهلى خلال فبراير.. اقرأ التفاصيل

"فيديو" 4 سعداء و 4 تعساء فى الأهلى خلال فبراير.. اقرأ التفاصيل

بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى

بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى

خلال أيام..الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأكبر برلمان بالشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية

خلال أيام..الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأكبر برلمان بالشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة