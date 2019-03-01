"مياه أسيوط" تشارك فى "مبادرة حماية المستهلك" للتواصل مع عملائها مباشرة

كتب أحمد حسن

صرح المهندس محمد صلاح الضوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، بأن الشركة شاركت فى فعاليات القافلة التى نظمها جهاز حماية المستهلك، تحت عنوان "مبادرة حماية المستهلك"، بالصالة المغطاة باستاد أسيوط الرياضي، بالأربعين، في مدينة أسيوط.

شهدت الفعالية، حضور اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، وتحت رعايته، واللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، موضحاً أن ذلك يأتى في إطار حرص الشركة على التواصل مع عملائها بصورة مباشرة، تنفيذاً لاستراتيجيتها الصادقة بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين، وسرعة التجاوب معها، والعمل على حلها بآليات غير تقليدية، وتفعيلاً لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والهادفة لرعاية الفئات الأكثر احتياجاً.



وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أهمية تكاتف الجهود من مختلف أبنائنا العاملين بجميع قطاعات الشركة، للنهوض بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتقديمها بأفضل الطرق للمساهمة فى تقدم الوطن، وتنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة، مضيفاً أن نجاح "مبادرة حماية المستهلك" فى التواصل مع عدد كبير من المواطنين، يُعد ضماناً لتحقيق الهدف المشترك للشركة، وجهاز حماية المستهلك.



وأشار المهندس محمد صلاح الضوى، إلى أن محافظ أسيوط، حرص أثناء مشاركته فى فعاليات "مبادرة حماية المستهلك"، على التواصل المباشر مع المواطنين، للاطمئنان على مدى تحقيق الهدف الأساسى للمبادرة، وأوصى بسرعة التواصل مع المواطنين، والرد على شكاواهم فى أقصر وقت ممكن.



وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أن الشركة تعهدت بسرعة التواصل مع عملائها، وإزالة أى عقبات يمكنها أن تقلل من شأن الخدمات المقدمة إليهم، وتوعيتهم بضرورة ترشيد استهلاك المياه، والتى تمثل الأمانة الحقيقية فى أعناقنا جميعاً، وضرورة تسهيل قراءة العداد بانتظام من خلال المحصلين العاملين بالشركة، وهو الأمر الذى سيكون له عظيم الأثر فى خلق الثقة وتحقيق الرضا بين الشركة وعملائها، وتفهمهم بأن نظام المحاسبة يتم وفقاً للوائح التجارية المُعلنة بقرار رئاسة الوزراء.



تجدر الإشارة إلى أنه خلال فعاليات المبادرة، أعلن اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم إنشاء فرع جديد لحماية المستهلك فى محافظة أسيوط، حرصاً على حل شكاوى المواطنين المتعلقة بالمنظومة الاستهلاكية (سلع – أجهزة كهربائية – سيارات – خدمات – غاز – كهرباء – مياه – اتصالات – وغيرها)، وذلك من خلال التواصل المباشر بين المواطنين ومسؤولي شركات المرافق والخدمات.



