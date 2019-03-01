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موسكو: الخبراء الروس يدربون 2000 عسكرى وشرطى بأفريقيا الوسطى

الجمعة، 01 مارس 2019 04:48 م
موسكو: الخبراء الروس يدربون 2000 عسكرى وشرطى بأفريقيا الوسطى لافروف وزير الخارجية الروسى
أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الخبراء الروس دربوا أكثر من 2000 عسكرى وشرطى فى جمهورية أفريقيا الوسطى.

وذكرت الخارجية الروسية فى بيان اليوم الجمعة، نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية :"أنه حتى الآن، قام خبراؤنا بتدريب أكثر من 2000 موظف من القوات المسلحة، وقوات إنفاذ القانون فى جمهورية أفريقيا الوسطى، الذين شرعوا بالفعل فى تنفيذ المهام العاجلة لحماية المدنيين والحفاظ على الأمن وتثبيت سلطة الدولة على كامل أراضى البلاد".


وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت يوم 22 من شهر أكتوبر الماضي، أن موسكو تنوى الاستمرار فى مساعدة جمهورية أفريقيا الوسطى؛ من أجل تشكيل قواتها المسلحة، مُشيرة إلى أنها سترسل 60 مدربا روسيا إضافيا إلى هناك.
وأعربت عن أملها بأن تعيد الولايات المتحدة النظر فى نهجها الذى يعيق الطلب الروسى للجنة مجلس الأمن التى تأسست وفقا للقرار 2127 المعنى بجمهورية أفريقيا الوسطى، فيما يتعلق بتسليم الدفعة الثانية من المنتجات العسكرية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.


يذكر أن روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى قد وقعتا فى عام 2018 اتفاقية حكومية مشتركة للتعاون العسكري، وطبقا للاتفاقية تم إنشاء مركز للتدريب العسكرى فى بيرينجو، حيث يقوم العسكريون الروس بتدريب العسكريين فى أفريقيا الوسطى على استخدام الأسلحة ودراسة الأساليب الحربية.


كما وقعت حكومة أفريقيا الوسطى -فى وقت سابق من الشهر المنصرم- اتفاقا للسلام والمصالحة مع 14 من قادة الحركات المسلحة؛ عقب مفاوضات استمرت نحو أسبوعين، واستضافتها العاصمة السودانية الخرطوم.

 

 


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