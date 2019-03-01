الرئيسية أخبار عاجلة مقتل 26 عنصرًا من حركة الشباب فى غارات جوية أمريكية على وسط الصومال الجمعة، 01 مارس 2019 06:31 م غارات جوية - أرشيفية كتب أحمد عبد الرحمن إضافة تعليق أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، عن مقتل 26 عنصرًا من حركة الشباب ، فى غارات جوية أمريكية على وسط الصومال إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. اختطاف 6 عمال إغاثة جنوبى الصومال على يد مسلحين مقتل وإصابة 7 أشخاص فى هجوم لحركة الشباب على قاعدة عسكرية جنوبى الصومال الجيش الأمريكي: مقتل 20 إرهابيًا إثر غارة جوية في الصومال غارات جويه امريكيه الصومال حركه الشباب اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة "الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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