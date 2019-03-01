معهد القلب القومى يشارك فى المرحلة الثالثة بحملة 100 مليون صحة

كتبت أمل علام

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب القومى، إن اليوم الجمعة تبدأ المرحلة الثالثة من حملة الرئيس السيسى 100 مليون صحة، ويستعد معهد القلب القومى لاستقبال المواطنين الراغبين فى إجراء الفحوصات اللازمة وذلك بالمقر الرئيسى للمعهد و فى فرع المطار ، يوميا من الثامنة صباحا وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة، والتى ستبدأ اليوم 1 مارس وتنتهى يوم 30 إبريل المقبل.

وأوضح شعبان فى تصريحات صحفية أن الحملة ستقوم بالكشف عن فيروس سى، وقياس الضغط، والسكر ،والسمنة، ضمن مبادرة الرئيس.