video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 02:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصدر بجنوب الوادى للبترول: إنتاجنا 2.1 مليون برميل زيت خام من الصحراء الشرقية

الجمعة، 01 مارس 2019 01:00 ص
مصدر بجنوب الوادى للبترول: إنتاجنا 2.1 مليون برميل زيت خام من الصحراء الشرقية برميل زيت
كتبت أسماء أمين
إضافة تعليق
أكد مصدر مسئول بشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، أن حجم إنتاج  الزيت الخام خلال 2018، بلغ 2.1 مليون برميل يوميا من الصحراء الشرقية.
 
وأوضح المصدر لـ "اليوم السابع"، أن إنتاج الزيت كان من أربع مناطق، اتفاقيات الالتزام الموقعة مع جنوب الوادى  ممثلة فى 4 شركات وهم كوم أمبو وبتروملاحة وشمال رأس العش ورحمه للبترول بالصحراء الغربية.
 
وأشار إلى أن  حجم انتاج كوم أمبو بلغ 70 ألف برميل ،بمتوسط انتاج يومى 193 برميل زيت ،ومن الخطط خلال العام المالى الحالى أرتفاع حجم الانتاج اليومى إلى  325 برميل يوميا.
 
وأضاف المصدر  أن بتروملاحة أنتجت 168ألف برميل، ومن المخطط بمتوسط إنتاج يومى 462 برميل يوميا، ومن المخطط زيادة الإنتاج لـ 550 برميل يوميا خلال العام المالى الحالى.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخام الإماراتى الخفيف يباع بخصم للشهر الرابع على التوالى

جنوب الوادى

الزيت الخام

الصحراء الغربية

انتاج الزيت الخام

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
التعليم تعلن السبت تفاصيل اختبارات المعلمين المقبولين بمسابقة العقود المؤقتة

التعليم تعلن السبت تفاصيل اختبارات المعلمين المقبولين بمسابقة العقود المؤقتة

رئيس هيئة السكة الحديد للنواب: "المنظومة بقالها 40 عاما فى مصيبة"

رئيس هيئة السكة الحديد للنواب: "المنظومة بقالها 40 عاما فى مصيبة"

اعرف ليدى جاجا قالت إيه عن رومانسيتها الأوفر مع برادلى كوبر؟ .. فيديو وصور

اعرف ليدى جاجا قالت إيه عن رومانسيتها الأوفر مع برادلى كوبر؟ .. فيديو وصور

"فيديو" 4 سعداء و 4 تعساء فى الأهلى خلال فبراير.. اقرأ التفاصيل

"فيديو" 4 سعداء و 4 تعساء فى الأهلى خلال فبراير.. اقرأ التفاصيل

بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى

بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى

خلال أيام..الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأكبر برلمان بالشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية

خلال أيام..الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأكبر برلمان بالشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة