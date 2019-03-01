video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 07:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول أمريكى: كوريا الشمالية أرادت رفع العقوبات مقابل إغلاق منشأة يونجبيون

الجمعة، 01 مارس 2019 07:00 ص
مسئول أمريكى: كوريا الشمالية أرادت رفع العقوبات مقابل إغلاق منشأة يونجبيون أحد المواقع النووية فى كوريا الشمالية _ صورة ارشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق

ذكر مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، أن كوريا الشمالية اقترحت إغلاق جزء من مجمع يونجبيون النووى، مقابل رفع كل عقوبات الأمم المتحدة، ما عدا التى تستهدف برنامجها لأسلحة الدمار الشامل بشكل مباشر.

وقال المسؤول للصحفيين "المعضلة التى واجهناها مع كوريا الشمالية فى هذه المرحلة هى عدم استعدادها لفرض تجميد كامل على برامجها لأسلحة الدمار الشامل".

وأضاف "لذلك أن تمنح إعفاء من العقوبات يعود عليها بمليارات الدولارات يضعنا فى موقع دعم تطوير كوريا الشمالية المستمر لأسلحة الدمار الشامل".

وتحدث المسؤول للصحفيين فى أعقاب انهيار قمة ثانية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى فيتنام أمس الخميس.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاستخبارات الكورية الجنوبية: بيونج يانج أعادت تشغيل مفاعل يونجبيون النووى

"تايم": مؤشرات جديدة على تجديد كوريا الشمالية لنشاط مفاعل "يونجبيون"

مسئول أمريكى

كوريا الشمالية

رفع العقوبات

إغلاق منشأة يونجبيون




لا تفوتك
اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة