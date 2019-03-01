مسئول أمريكى: كوريا الشمالية أرادت رفع العقوبات مقابل إغلاق منشأة يونجبيون

(رويترز)

ذكر مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، أن كوريا الشمالية اقترحت إغلاق جزء من مجمع يونجبيون النووى، مقابل رفع كل عقوبات الأمم المتحدة، ما عدا التى تستهدف برنامجها لأسلحة الدمار الشامل بشكل مباشر.

وقال المسؤول للصحفيين "المعضلة التى واجهناها مع كوريا الشمالية فى هذه المرحلة هى عدم استعدادها لفرض تجميد كامل على برامجها لأسلحة الدمار الشامل".

وأضاف "لذلك أن تمنح إعفاء من العقوبات يعود عليها بمليارات الدولارات يضعنا فى موقع دعم تطوير كوريا الشمالية المستمر لأسلحة الدمار الشامل".

وتحدث المسؤول للصحفيين فى أعقاب انهيار قمة ثانية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى فيتنام أمس الخميس.