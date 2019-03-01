محافظ قنا يجرى تحليل فيروس سى ضمن مبادرة 100 مليون صحة

قنا - وائل محمد

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، تحليل الكشف عن فيروس سى ضمن مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى فى مصر، وذلك بالوحدة الصحية بقرية الترامسة خلال جولته لمتابعة أعمال المبادرة فى يومها الأول.

وتفقد محافظ قنا أعمال اليوم الأول لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" للقضاء على فيرس c والكشف عن الأمراض غير السارية بالوحدة الصحية ببركة بمركز نجع حمادى والترامسة ومدينة العمال بمركز قنا ومستشفى الحميات بحضور العميد وليد البيلى سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح الهجان، أن محافظة قنا تأتى ضمن محافظات المرحلة الثالثة التى تنفذ بها المبادرة والتى تستهدف جميع المواطنين فوق سن الـ 18 عامًا والذين يصل عددهم إلى حوالى مليون و956 ألف مواطن بالمحافظة، مضيفا أن أعمال المبادرة تبدأ اليوم الأول من مارس وحتى نهاية أبريل 2019 .

وأكد أن المبادرة تهدف إلى تعزيز صحة المواطنين من خلال إجراء مسح طبى لاكتشاف المصابين بفيروس سى والأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة وذلك للحد من حدوث مضاعفات مستقبلية للمصابين بتلك الأمراض موضحا أنه سيتم إدخال بيانات المواطنين عن طريق الرقم القومى وسيتم تسليم المواطنين كارت تدون فيه الإصابة من عدمه وفى حالة الإصابة يحصل على العلاج مجانًا.

الجدير بالذكر انه سيشارك فى تنفيذ الحملة 705 فرق طبية مكونة من 3775 من الأطباء والتمريض ومدخلى البيانات من خلال 248 منشاة سيتم استقبال المواطنين بها وستتم أعمال المبادرة من خلال 3 مراحل "المسح – الكشف عن المرضى – صرف العلاج للحالات المصابة ".

كما تم تشكيل لجنة لتنفيذ أعمال المبادرة والمتابعة بشكل يومى بكافة مراكز المحافظة.