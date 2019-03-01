video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 06:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يتفقد عمل مبادرة 100 مليون صحة بمستشفى كبد المحلة

الجمعة، 01 مارس 2019 05:19 م
محافظ الغربية يتفقد عمل مبادرة 100 مليون صحة بمستشفى كبد المحلة محافظ الغريبة يتفقد مستشفى كبد المحلة
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق

تفقد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بمرافقه الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة، مبادرة 100 مليون صحة، فى أول ايام انطلاقها بالمحافظة.

 

حيث تفقد المحافظ مستشفى كبد المحلة، رافقهما الدكتور حسام الشيخ مدير المستشفى، والمهندس محمد سراج رئيس مدينة المحلة.

IMG_9483
 

وتابع المحافظ تنفيذ المبادرة، وإجراء الفحص الطبي للمواطنين، مطالبا الأطباء والتمريض بتنفيذ المبادرة على اكمل وجه، وإنجاح المبادرة، مؤكدا أن الهدف منها القضاء نهائيا على فيرس سي، وحماية صحة المواطنين.

IMG_9494
 

 

وطالب المحافظ المواطنين بحث زملائهم وأقاربهم وجيرانهم بضرورة التوجه لمراكز الفحص للتأكد من إصابتهم بالمرض من عدمه بالمجان، والاستفادة جيدا من هذه الخدمة التي تقدمها الدولة للمواطنين.

 

IMG_9484
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"صحة سوهاج": فحص 99% من المستهدف ضمن مبادرة 100 مليون صحة

اخبار مصر

مبادره 100مليون صحه

اخبار المحافظات

محافظ الغربيه

مستشفى كبد المحلة




لا تفوتك
اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة