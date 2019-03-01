محافظ الغربية يتفقد عمل مبادرة 100 مليون صحة بمستشفى كبد المحلة

الغربية – مصطفى عادل

تفقد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بمرافقه الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة، مبادرة 100 مليون صحة، فى أول ايام انطلاقها بالمحافظة.

حيث تفقد المحافظ مستشفى كبد المحلة، رافقهما الدكتور حسام الشيخ مدير المستشفى، والمهندس محمد سراج رئيس مدينة المحلة.





وتابع المحافظ تنفيذ المبادرة، وإجراء الفحص الطبي للمواطنين، مطالبا الأطباء والتمريض بتنفيذ المبادرة على اكمل وجه، وإنجاح المبادرة، مؤكدا أن الهدف منها القضاء نهائيا على فيرس سي، وحماية صحة المواطنين.





وطالب المحافظ المواطنين بحث زملائهم وأقاربهم وجيرانهم بضرورة التوجه لمراكز الفحص للتأكد من إصابتهم بالمرض من عدمه بالمجان، والاستفادة جيدا من هذه الخدمة التي تقدمها الدولة للمواطنين.



