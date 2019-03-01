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محافظ أسيوط: 1700 فصل محو أمية حتى الآن بمراكز وقرى المحافظة

الجمعة، 01 مارس 2019 01:51 م
محافظ أسيوط: 1700 فصل محو أمية حتى الآن بمراكز وقرى المحافظة اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
أسيوط هيثم البدري
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ناقش اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، سبل تطوير الإجراءات التي تم اتخاذها ضمن فعاليات مبادرة " أسيوط بلا أمية " والتي أطلقتها المحافظة للقضاء على الأمية ونشر برامج التوعية بالتنسيق مع مديريات الخدمات ورؤساء المراكز ومؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة لافتاً إلى مشاركة جامعتي الأزهر وأسيوط والمنطقة الأزهرية بأسيوط المشاركة بالمبادرة والعمل على محاربة الأمية مشيراً إلى فتح فصول جديدة بالقرى والمراكز حيث وصل عدد الفصول إلى 1700 فصل حتى الآن.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمحو الامية وتعليم الكبار بالمحافظة بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة ، والعميد مصطفى عبد الله رئيس فرع الجهاز التنفيذى لمحو الامية وتعليم الكبار بالمحافظة ومسئولي وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والأوقاف والشباب والرياضة والقوى العامة وممثلي المجلس القومى للمرأة ورؤساء المراكز والأحياء ولفيف من ممثلي الكنائس الارثوذوكسية والكاثوليكية والانجيلية بالمحافظة.

اجتماع لجنة محو الأمية (2)
اجتماع لجنة محو الأمية (2)

 

وأكد المحافظ على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة ونشر الوعي وتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار وذلك تنفيذاً لخطة الدولة بالقضاء على الأمية وتحقيق التنمية المستدامة وإعلان مصر خالية من الأمية في عام 2030 لافتاً إلى التوسع في فتح فصول لمحو الأمية ونشر برامج التوعية بالقرى والنجوع والمراكز مشيداً بمشاركة المنطقة الأزهرية في المبادرة بـ 305 معهد أزهري بينهم 50 معهد فتيات بالإضافة إلى استغلال إمكانات التربية والتعليم والشباب والرياضة ونشر برامج التوعية من خلال الندوات والمؤتمرات والندوات الجماهيرية بمشاركة الجمعيات الأهلية ورجال الدين والشخصيات العامة مشيرًا إلى الاستمرار في أعمال الحصر الميداني الشامل لأعداد الأميين بالمحافظة واستهدافهم بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والشعبية وتدريب المعلمين على 11 منهج دراسي تم اعداده بواسطة هيئة تعليم الكبار.

اجتماع لجنة محو الأمية (3)
اجتماع لجنة محو الأمية (3)

 

يذكر ان محافظ أسيوط قد أعلن عن توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من الحاصلين على مؤهلات (متوسطة ، فوق متوسطة ، عليا) وجميع العاملين بالقطاع الحكومي ومكلفات الخدمة العامة من خلال فتح فصول محو الأمية وتعليم الكبار بجميع قرى ومراكز المحافظة والاستفادة من المنح والمكافآت المقدمة للمعلمين بتلك الفصول وقدرها 300 جنيه عن الدارس الناجح بحد أدني 10 دارسين و 25 دارس كحد أقصى بالفصل الواحد في دورة مدتها 3 أشهر على أن يتقدم الخريج إلى مديرية القوى العاملة بالمحافظة لتسجيل بياناته الشخصية والتنسيق مع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة بعنوانها الكائن بالدور الأول بعمارة الأوقاف بميدان المجذوب بحي غرب أسيوط.

اجتماع لجنة محو الأمية (4)
اجتماع لجنة محو الأمية (4)

 

اجتماع لجنة محو الأمية (5)
اجتماع لجنة محو الأمية (5)

 

اجتماع لجنة محو الأمية (6)
اجتماع لجنة محو الأمية (6)

 

 

 


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