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محافظ أسوان: خطة متكاملة لإحلال شبكات المياه والصرف فى خطة زمنية 3 أعوام

الجمعة، 01 مارس 2019 10:46 م
محافظ أسوان: خطة متكاملة لإحلال شبكات المياه والصرف فى خطة زمنية 3 أعوام
أسوان ندى سليم
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أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، عنوضع خطة متكاملة لإحداث طفرة  فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وذلك من خلال تنفيذ أعمال إحلال لشبكات المياه والصرف بتجديد المحابس الرئيسية مع إنهاء بؤر المشاكل للخطوط والشبكات فى الطرق والشوارع الرئيسية ، وأيضاً المناطق والأحياء السكنية التى تشهد كسورات وطفح متكرر ، مع دعم منظومة التطهير المستمر للشبكات لإستيعاب كافة الضغوط، وذلك استعدادا لاستضافة منتدى الشباب العربى الإفريقى. 
 
ومن جانبه أوضح المهندس رفعت إسماعيل رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، بأنه تم عرض كافة التحديات وخاصة الحالة الفنية للوضع الراهن للشبكات وكافة إحتياجات المحافظة، على الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم وضع خطة سيتم تنفيذها على مدار 3 سنوات لإنهاء كافة مشاكل وبؤر الشكاوى المتراكمة منذ سنوات، موضحا بوصول أول شحنة محابس خطوط مياه شرب ذات جودة عالية من الإعتماد المالى الذى خصص لهذا الغرض حيث سيتم تركيبها بداية من مساء اليوم وحتى ظهر الغد بالعديد من الخطوط بمدينة أسوان، وهو الذى سيترتب عليه قطع المياه عن المدينة بالكامل للإنتهاء من تركيب هذه المحابس الجديدة فى معظم الشوارع والمناطق السكنية. 
 
كما لفت إلى أنه تم توريد هذه المحابس الجديدة من القاهرة والإسكندرية، وتم فحصها وإستلام المحابس الجديدة للإطمئنان على سلامتها وجودتها على الوجه الأكمل، مضيفا  بأنه بالتوازى تم دعم المحافظة بأحدث سيارة متخصصة فى تطهير وتسليك الخطوط. 
 
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