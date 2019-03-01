video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 01:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مجلس الأمن الدولى يرفض قرار روسيا حول فنزويلا

الجمعة، 01 مارس 2019 01:00 ص
مجلس الأمن الدولى يرفض قرار روسيا حول فنزويلا مجلس الأمن الدولى
نيويورك /أ ش أ/
إضافة تعليق

رفض مجلس الأمن الدولى،  مشروع قرار قدمته روسيا لإعادة تأكيد حق حكومة الرئيس نيكولاس مادورو فى تنسيق عمليات تسليم المساعدات إلى تلك الدولة الواقعة فى أمريكا اللاتينية.

وصوتت أربع دول لصالح القرار؛ بينما امتنعت أربع دول أخرى عن التصويت، فيما رفضت 7 دول القرار وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.. مضيفة أنه قبل ذلك بلحظات، قام مجلس الأمن أيضاً بإسقاط اقتراح مدعوم من الولايات المتحدة يدعو إلى إجراء انتخابات جديدة فى فنزويلا.

وناشدت الوثيقة، التى قدمتها روسيا، أيضا الحوار السياسي، وحثت جميع الأطراف على تجنب استخدام القوة ضد الجمهورية البوليفارية.

وتصاعدت التوترات فى فنزويلا منذ 23 يناير عندما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا.. واعتبر مادورو حركة جوايدو كمحاولة لتنظيم انقلاب تقوم بتنسيقه واشنطن.

واعترفت الولايات المتحدة على الفور بجوايدو، وتبعها 50 دولة أخرى. من ناحية أخرى، أعربت روسيا والصين وكوبا وبوليفيا وعدد من الدول الأخرى عن دعمها للحكومة الشرعية لمادورو.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا والصين تستخدمان حق الفيتو ضد مشروع قرار أمريكى بشأن فنزويلا

فنزويلا: انخفاض الصادرات النفطية بنسبة 40% بعد مرور شهر من العقوبات الأمريكية

مجلس الأمن الدولى

روسيا

فنزويلا

أخبار فنزويلا




لا تفوتك
التعليم تعلن السبت تفاصيل اختبارات المعلمين المقبولين بمسابقة العقود المؤقتة

التعليم تعلن السبت تفاصيل اختبارات المعلمين المقبولين بمسابقة العقود المؤقتة

رئيس هيئة السكة الحديد للنواب: "المنظومة بقالها 40 عاما فى مصيبة"

رئيس هيئة السكة الحديد للنواب: "المنظومة بقالها 40 عاما فى مصيبة"

اعرف ليدى جاجا قالت إيه عن رومانسيتها الأوفر مع برادلى كوبر؟ .. فيديو وصور

اعرف ليدى جاجا قالت إيه عن رومانسيتها الأوفر مع برادلى كوبر؟ .. فيديو وصور

"فيديو" 4 سعداء و 4 تعساء فى الأهلى خلال فبراير.. اقرأ التفاصيل

"فيديو" 4 سعداء و 4 تعساء فى الأهلى خلال فبراير.. اقرأ التفاصيل

بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى

بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى

خلال أيام..الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأكبر برلمان بالشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية

خلال أيام..الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأكبر برلمان بالشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة