كلاكيت تاني مرة.. معتز مطر "أضحوكة" السوشيال ميديا (فيديو)

كتبت : دينا الحسيني

أصبح معتز مطر الإعلامي الإخواني قنوات الإرهابية مادة خصبة لرواد التواصل الإجتماعي للسخرية من تصريحاته على السوشيال ميديا، فبعد فيديو ساخر نشره مستخدمي "فيس بوك" و"تويتر"، أمس لمعتز مطر في مشهد من فيلم "جاءنا البيان التالي" للنجم محمد هنيدي "بصفارة "، تداول المصريون على السوشيال ميديا فيديو ساخر لـ "معتز" ممسكاً بصفارة في الشارع يزعج الأهالي وقام مواطن بالسخرية منه قائلا: "وطي الصفارة العيال بتذاكر".

الإرهابي معتز مطر لم يسلم من هجوم رواد السوشيال ميديا بعد الدعوة الخبيثة التي أطلقها للفوضى والتخريب، ودشن هاشتاج "اطمن أنت مش لوحدك"، يزعم من خلاله النزول إلى الشوارع وإحداث أعمال الفوضى والإرهاب، يوم الأربعاء في تمام الساعة 11 إلى 11:30 قائلا: "دي صفارة إنذار أولى تدل على أننا قادرين، ولسه في اختبارات وهيبقى في اختبار أول وتاني وتالت، وهتكون الاختبارات بسيطة جدًا، في مستوى الطالب الضايع مش المتوسط".

ليأتي رد المصريين عليه بهاشتاج #خاف انتطلعت_لوحدك، ولاقي الهاشتاج انتشارا واسعا خاصة بين الشباب الواعي الذي تكفل بالرد علي معتز وأجهض مخططاتة هو وأسيادة في النيل من إستقرار مصر