video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 04:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

كلاكيت تاني مرة.. معتز مطر "أضحوكة" السوشيال ميديا (فيديو)

الجمعة، 01 مارس 2019 03:52 م
كلاكيت تاني مرة.. معتز مطر "أضحوكة" السوشيال ميديا (فيديو) معتز مطر
كتبت : دينا الحسيني
إضافة تعليق

أصبح معتز مطر الإعلامي الإخواني قنوات الإرهابية مادة خصبة لرواد التواصل الإجتماعي للسخرية من تصريحاته على السوشيال ميديا، فبعد فيديو ساخر نشره مستخدمي "فيس بوك" و"تويتر"، أمس لمعتز مطر في مشهد من فيلم "جاءنا البيان التالي" للنجم محمد هنيدي "بصفارة "، تداول المصريون على السوشيال ميديا فيديو ساخر لـ "معتز" ممسكاً بصفارة في الشارع يزعج الأهالي وقام مواطن بالسخرية منه قائلا: "وطي الصفارة العيال بتذاكر".

الإرهابي معتز مطر لم يسلم من هجوم رواد السوشيال ميديا بعد الدعوة الخبيثة التي أطلقها للفوضى والتخريب، ودشن هاشتاج "اطمن أنت مش لوحدك"، يزعم من خلاله النزول إلى الشوارع وإحداث أعمال الفوضى والإرهاب، يوم الأربعاء في تمام الساعة 11 إلى 11:30 قائلا: "دي صفارة إنذار أولى تدل على أننا قادرين، ولسه في اختبارات وهيبقى في اختبار أول وتاني وتالت، وهتكون الاختبارات بسيطة جدًا، في مستوى الطالب الضايع مش المتوسط".
 
ليأتي رد المصريين عليه بهاشتاج #خاف انتطلعت_لوحدك، ولاقي  الهاشتاج انتشارا واسعا خاصة بين الشباب الواعي الذي تكفل بالرد علي معتز وأجهض مخططاتة هو وأسيادة في النيل من إستقرار مصر

إضافة تعليق

معتز مطر




لا تفوتك
اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة