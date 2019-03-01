قطع الكهرباء ساعتين اليوم عن 50 منطقة و12 قرية بطنطا لإجراء صيانة دورية

الغربية – مصطفى عادل

أعلنت المهندسة أمانى هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، عن فصل التيار الكهربى عن محطة محولات غرب طنطا جهد 66/11 ك.ف صباح اليوم الجمعة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة صباح اليوم نفسه، وذلك لإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية.

وأوضحت "هاشم"، أن المناطق التى ستشهد انقطاع التيار الكهربى هى منطقة مصنع الكاوتشوك امتداد كوبرى النحاس، منطقة السريع من المقاولون العرب حتى طنطا سكان، طريق شوبر، كفر عصام البلد، مستشفيات "الجامعة، التعليمى، الفرنساوى، الرمد الجامعى"، التأمين الصحى، منطقة ش الفاتح حتى الطريق السريع، ش أنور والفاتح ومجارى كفر عصام، مبنى الإعلام، ش النادى، ش النحاس مع سوق الجبان، ش أحمد على ونادى طنطا، مطحن الإتحاد بطريق شوبر.

إلى جانب منطقة السيد البدوى، شارع المديرية، ميدان إسكندرية، سجن طنطا، مستشفى "57357، الهلال" وشارع عثمان محمد والمدارس والنحاس، سنترال النحاس، سنترال طه الحكيم والشوارع المتفرعة منه، مجمع المحاكم، مستشفى الحميات، مبنى النجدة واللاسلكى وقوات الأمن والسجن ومبنى المطافى والحماية المدنية.

بالإضافة إلى ابن الفارض، جمال عبد الناصر، محطة مياه المرشحة بالملاحة، مصنع الكاوتش، طريق المعاهدة، كفره السجن، مصنع الثلج، وقرى شبرا النملة، شونى، فيشا سليم، خط الآبار الإنتاجية، كفر الحما وخرسيت ،شقرف وتلبنت قيصر، والعزب المجاورة قرية محلة مرحوم بالكامل وكفر العرب ومستشفى الشرطة والمنطقة العسكرية بمحلة مرحوم، وشوارع حسان ومعاوية والمتحف وعمر بن العزيز والأمين والبحر من أول المتحف حتى مديرية الزراعة ناحية حى ثانى طنطا.

وطالبت المواطنين قاطنى تلك المناطق والمستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.