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فيديو.. يبرز استسلام مقاتلين فى تنظيم داعش لقوات سوريا الديمقراطية

الجمعة، 01 مارس 2019 06:18 م
فيديو.. يبرز استسلام مقاتلين فى تنظيم داعش لقوات سوريا الديمقراطية مقاتلو داعش يسلمون أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية
كتب : أحمد جمعة
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نشرت وسائل إعلام كردية مقطع فيديو يبرز تسليم عناصر من تنظيم داعش الإرهابى فى دير الزور لأنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية التى تتحرك للقضاء على عناصر التنظيم الإرهابى فى آخر جيوبه.

واتهمت قوات سوريا الديمقراطية فى بيان لها، العناصر الإرهابية باستخدام المدنيين كدروع بشرية لوقف تقدم القوات الكردية، مؤكدة ان عدد كبير من الإرهابيين سلموا أنفسهم إلى سوريا الديمقراطية بعد هزيمة التنظيم الإرهابى فى دير الزور شرق سوريا.

  وأكدت وسائل اعلام كردية خرج المئات من مرتزقة تنظيم داعش الإرهابى مع عوائلهم من الباغوز، موضحا أنهم استسلموا لمقاتلى سوريا الديمقراطية وبينهم إرهابيين من روسيا وتركيا وباكستان، وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية خلال الأيام الماضية من اخراج ما يقرب من ألف مدنى سوريا كانوا محتجزين لدى تنظيم داعش الإرهابى فى الباغوز.


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