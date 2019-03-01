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الجمعة، 01 مارس 2019 06:50 ص
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بمشاركة الغرف التجارية الأفريقية..

غدا ..تحت عنوان " معا إلى إفريقيا" انطلاق الدورة الرابعة لملتقى مصر للاستثمار

الجمعة، 01 مارس 2019 06:00 ص
غدا ..تحت عنوان " معا إلى إفريقيا" انطلاق الدورة الرابعة لملتقى مصر للاستثمار أحمد الوكيل - رئيس اتحادات الغرف التجارية المصرية والافريقية والمتوسطية
كتب إسلام سعيد
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تنطلق غدا السبت الدورة  الرابعة، لملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان "معا إلى أفريقيا"، كأولى الفعاليات الاقتصادية لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والذى يتواكب مع عقد مجالس إدارات ولجان اتحادات الغرف الأفريقية والعربية والإسلامية والمتوسطية وغرفهم المشتركة فى أكثر من 30 دولة.
 
 
ومن المقرر أن يشارك عدد كبير من قيادات الغرف التجارية بمصر ودول افريقيا إضافة إلى رجال المال والأعمال وكبار الشخصيات الأفريقية والعربيّة والأجنبية.
 
 
وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف التجارية المصرية، والأفريقية، والمتوسطية، أن تنظيم الملتقى بالتعاون مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة واتحادات الغرف الأفريقية والإسلامية والعربية والمتوسطية التى تشارك بوفود كبيرة بالملتقى.
 
 
 
 
 
 

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ملتقى مصر الرابع الاستثمار

الاتحاد الافريقي

الغرف التجارية

احمد الوكيل




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