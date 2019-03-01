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ضبط 1654 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فى البحيرة

الجمعة، 01 مارس 2019 10:59 ص
ضبط 1654 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فى البحيرة حبس -ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكثفة، لضبط الخارجين عن القانون وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية .

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية واللواء فاضل عمار حكمدار البحيرة، بمشاركة العميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور عن ضبط 1654 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس منهم محكوم عليه بالمؤبد فى سرقة بالإكراه بمركز أبو المطامير.

وتحرير 1300 مخالفات مرورية متنوعة ما بين قيادة دون رخصة والسير فى الممنوع والتصالح واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة.

كما أسفرت الحملة عن إزالة 742 حالة إشغال ثابت ومتحرك بمختلف مراكز المحافظة.


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