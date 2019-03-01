ضبط 1064 مخالفة مرورية بالطرق العامة بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 1064 مخالفة مرورية.
كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية ، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 1064 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية و 108 مخالفة انتظار خاطئ ، و128 حالة تصالح فورى، وسحب 25 دراجة نارية، وحجز 5 وتحصيل مبلغ 19200 جنيه.
كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 25 رخصة، و 17 تصالح وتحصيل 3750 جنيه غرامة.
كما تم ضبط 79 مخالفة مرافق وهم 18 اشغال – نظافة عامة – 21 بائعا متجولا – 27 إزالة فوريه – 9 وصلات كهربائية – 2 فرش شاي – 1 فض اختام، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
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