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ضبط 1064 مخالفة مرورية بالطرق العامة بالقليوبية

الجمعة، 01 مارس 2019 11:20 ص
ضبط 1064 مخالفة مرورية بالطرق العامة بالقليوبية مخالفات مرورية - ارشيفية
القليوبية نيفين طه
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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 1064 مخالفة مرورية.

 كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية ، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 1064 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية و 108 مخالفة انتظار خاطئ ، و128 حالة تصالح فورى، وسحب 25 دراجة نارية، وحجز 5 وتحصيل مبلغ 19200 جنيه.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب  25 رخصة، و 17 تصالح وتحصيل 3750 جنيه غرامة.

كما تم ضبط 79 مخالفة مرافق وهم 18 اشغال – نظافة عامة – 21 بائعا متجولا – 27 إزالة فوريه – 9 وصلات كهربائية – 2 فرش شاي – 1 فض اختام، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

 


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