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صور.. مدير "صحة الجيزة" تتفقد حملة 100 مليون صحة فى المستشفيات

الجمعة، 01 مارس 2019 01:39 م
صور.. مدير "صحة الجيزة" تتفقد حملة 100 مليون صحة فى المستشفيات جانب من حملة 100 مليون صحة
كتب سيد الخلفاوى
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تفقدت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، سير العمل بمستشفى صدر الجيزة بالعمرانية ومركز صحة العمرانية، وذلك بالتزامن مع أول أيام حملة 100 مليون صحة، والتى بدأت صباح اليوم الجمعة، ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن فيروس سى والأمراض الغير سارية.

كما قامت الدكتورة أمانى الإمام وكيل المديرية للطب العلاجى بتفقد سير العمل بمستشفى إمبابة العام، وتفقد الدكتور أحمد فتحى أبوزيد مدير إدارة الطب العلاجى سير العمل بمستشفى مبارك بمنشأه القناطر.

وتفقدت الدكتورة فايزة سليمان مدير عام الرعاية الأساسية يرافقها الدكتور عمران عبدالمجيد مدير العلاقات العامة بالمديرية وعضو إدارة الطب العلاجى، سير العمل بمركز صحة الاسرة بميت عقبة.

وفى المدن تفقد اللواء أيمن السعيد رئيس مجلس مدينة منشأة القناطر مستشفى مبارك، وتفقد رئيس مجلس مدينة أطفيح مركز طب الأسرة بمنيل السلطان ووحدة طب الأسرة بدير الميمون، فيما انشرت الفرق الإشرافية بالمديرية فى جميع الإدارات الصحية والمستشفيات لمتابعة سير العمل.

 

 
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