صور.. مأساة الطفلة "أيسل" تعانى من عيب خلقى .. ووالدها يطالب بإنقاذها

المنوفية – محمود شاكر

ما بين الموت والحياة خيط رفيع يكاد ينقطع هذا الخيط ويصبح الانسان فى عداد الاموات ولكن مع الامل الذى جعلة الله مع كل أنسان دائما ما يسعى إلى الحياة متمسكا بها، ومتخذ كل الطرق التى تساعده على ذلك أملا فى الحياة الصحية السليمة، جميعها عبارات يمكن ان تجسد القصة التى يسعى من خلالها أب يعمل موظف بأحد الشركات الخاصة، رزقه الله بطفلة ولكنها مصابة بعدد من الأمراض طمح فى أن يساعدها حتى تتمكن من الحياة الكريمة ولكنه غير قادر على تحمل الاعباء التى تتكبدها الطفلة حتى تصبح سليمة مناشدا المسئولين فى أن يساعدوة فى العلاج لابنته .

البداية مع أحمد جابر، الموظف باحد الشركات الخاصة، والمقيم بمدينة شبين الكوم، والذى يروى قصته مع نجلته التى رزقه الله بها، قائلا " رزقنى الله بطفلة " أيسل " منذ أقل من شهرين، وفرحت فرحا شديدا، ولكن بعد فرحتى التى انطفأت مع إبلاغى من الاطباء بان نجلتى تعانى من عيب خلقى فى الظهر عبارة عن فتحة غير مكتملة بالظهر بها كيس متصل بالنخاع الشوكي، وتحتاج إلى إجراء عملية سريعة وألا يمر اليوم الأول على ميلادها إلا ويتم إجراء العملية لها .

وتابع أحمد، أنه لم يكن لدية أى ترتيبات لإجراء أى عملية، ولكنه تمكن من الاقتراض من أحد جيرانه وزملاؤه مبلغ العملية التى تجاوزت 10 ألاف جنيه، وبالفعل تم عمل عملية جراحية عن طريق دكتور استشارى مخ وأعصاب تم غلق تلك الفتحة .

وأوضح أحمد أنه من ضمن العيوب التى ولدت نجلته بها هو التشوه فى القدم وبالأخص فى منطقة القدمين والحوض، وهو الامر الذى جعلنى أعانى المرار طوال اكثر من شهرين منذ ميلادها حتى الان، وقمت بإجراء الكشوفات الطبية فى اكثر من عيادة ومستشفى ومركز ولكن كانت النتائج جميعها تنتهى عند مطالبتى بضرورة إجراء عملية جراحية للعظام بالقدم والتى ستساعد على تعديل القدم والحوض وستساعد على أن تعيش البنت حياة كريمة .

وأضاف أحمد أن العملية ستتكلف ما يقرب من 50 ألف جنية وهو مبلغ لا يتحمله على الإطلاق، وأصبح ما بين نارين بين محاولاته اليائسة من جمع مبلغ العملية وبين عدم قدرته لرؤية نجلتة بهذا المنظر دون ان يتمكن من مساعدتها او تقديم أى مساعده لها تساعدها فى الحياة الكريمة .

وناشد أحمد الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، فى ضرورة مساعدته أن يصل بنجلته إلى بر الامان وان يتم مساعدته فى أجراء العملية الجراحية لنجلته حتى تتمكن من الحياة الكريمة .

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