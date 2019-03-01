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صور.. كاميرات المراقبة ترصد المتهم بسرقة سيارة من قرية بأطفيح

الجمعة، 01 مارس 2019 04:00 ص
صور.. كاميرات المراقبة ترصد المتهم بسرقة سيارة من قرية بأطفيح المتهم بسرقة سيارة من قرية بأطفيح
كتب بهجت أبو ضيف
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كشفت كاميرات المراقبة لصًا أثناء سرقته سيارة ربع نقل بإحدى قرى مركز أطفيح بالجيزة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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تلقى الرائد أحمد يسرى رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، بلاغًا من "ضاحى شومان"، أفاد فيه بسرقة أحد الأشخاص لسيارته ربع نقل أثناء ركنها أمام مسكنه بقرية الصالحية.

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ورصدت كاميرات المراقبة المتهم خلال كسر زجاج السيارة وتشغيل المحرك وسرقتها، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية المتهم وضبطه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

 

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