صور.. كاميرات المراقبة ترصد المتهم بسرقة سيارة من قرية بأطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت كاميرات المراقبة لصًا أثناء سرقته سيارة ربع نقل بإحدى قرى مركز أطفيح بالجيزة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.





تلقى الرائد أحمد يسرى رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، بلاغًا من "ضاحى شومان"، أفاد فيه بسرقة أحد الأشخاص لسيارته ربع نقل أثناء ركنها أمام مسكنه بقرية الصالحية.





ورصدت كاميرات المراقبة المتهم خلال كسر زجاج السيارة وتشغيل المحرك وسرقتها، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية المتهم وضبطه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.



