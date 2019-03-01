video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. ضياء رشوان يسجل فى عمومية "الصحفيين" لإجراء انتخابات التجديد النصفى

الجمعة، 01 مارس 2019 11:28 ص
صور.. ضياء رشوان يسجل فى عمومية "الصحفيين" لإجراء انتخابات التجديد النصفى ضياء رشوان
كتب محمد السيد - تصوير حسن محمد
إضافة تعليق

سجل الكاتب الصحفى ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين،لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و 6 من أعضاء مجلس النقابة، وذلك حال اكتمال النصاب القانونى، ما سجل فى كشوف الجمعية العمومية، ما يقرب من 100 صحفى .

ومن المقرر أن يستمر التسجيل حتى  الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ويتم مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة  المشرفة على الانتخابات، وأنه فى حالة اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية بحضور (50% +1) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة والبالغ عددهم(8624) يبدأ الاجتماع مباشرة بمسرح النقابة بالطابق الأرضي لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن إعتماد تقرير مجلس النقابة، والميزانية العمومية للسنة المنتهية ، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام القادم، ومناقشة اقتراحات بعض أعضاء الجمعية العمومية .

تجرى الانتخابات فى 31 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، تحت إشراف 31 مستشاراً من مجلس الدولة، لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى  الجمعة 15 مارس 2019، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك.

عمومية الصحفيين (2)
 
 
عمومية الصحفيين (28)
 
عمومية الصحفيين (29)
 
عمومية الصحفيين (7)
عمومية الصحفيين (7)

عمومية الصحفيين (8)
عمومية الصحفيين (8)

عمومية الصحفيين (12)
عمومية الصحفيين (12)

عمومية الصحفيين (13)
عمومية الصحفيين (13)

عمومية الصحفيين (14)
عمومية الصحفيين (14)

عمومية الصحفيين (15)
عمومية الصحفيين (15)

عمومية الصحفيين (16)
عمومية الصحفيين (16)

عمومية الصحفيين (17)
عمومية الصحفيين (17)

عمومية الصحفيين (18)
عمومية الصحفيين (18)

عمومية الصحفيين (19)
عمومية الصحفيين (19)

عمومية الصحفيين (20)
عمومية الصحفيين (20)

عمومية الصحفيين (21)
عمومية الصحفيين (21)

عمومية الصحفيين (22)
عمومية الصحفيين (22)

عمومية الصحفيين (23)
عمومية الصحفيين (23)

عمومية الصحفيين (24)
عمومية الصحفيين (24)

عمومية الصحفيين (25)
عمومية الصحفيين (25)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الكاتب الصحفى يوسف أيوب يسجل فى عمومية الصحفيين لإجراء انتخابات التجديد

صور.. بدء التسجيل فى عمومية "الصحفيين" لإجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة

نقابة الصحفيين

انتخابات الصحفيين

اخبار مصر

التجديد النصفى




لا تفوتك
اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة