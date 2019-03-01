صور.. ضبط 20 طن لحوم وأسماك فاسدة وتحرير 176 محضرا خلال أسبوعين

أعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة عن قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بتحرير 176 محضرا، بمحافظات:"الإسكندرية والشرقية والغربية والمنيا وقنا والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم والبحيرة والمنوفية والقليوبيه والسويس والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وسوهاج و البحر الأحمر".

وأكدت الدكتورة منى محرز، فى بيان اليوم، أن إجمالى مضبوطات التفتيش على اللحوم خلال هذا الاسبوع تبلغ 20 طنا و 189 كجم وأسماك مجمدة ودواجن و لحوم بلدى بقرى و ضأن و لحوم مجمده و كبدة مجمدة ومصنعات لحوم وأحشاء ودهون.

وأضافت الدكتورة منى محرز، أنه تم ضبط 15 طنا و 376 كجم مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى الصلاحية، وتم تحرير 85 محضرا للمخالفين، مشيرة إلى أنه تم ضبط 4 طنا و 813 كجم مضبوطات بعدد 91 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ومخالف للقوانين و قرارات ومضبوطات مجهولة المصدر.

وأضافت نائب وزير الزراعة، أنه تم إعداد التقارير الفنية البيطرية والمحاضر اللازم للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وقد كانت جميع الحملات التى قام بها البيطريون فى أنحاء الجمهوريه بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات التموين والصحة.