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صور.. رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما يزور معابد الأقصر

الجمعة، 01 مارس 2019 04:46 م
صور.. رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما يزور معابد الأقصر جانب من الزيارة
الأقصر – أحمد مرعى
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زار الكاردينال ليوناردو ساندرى، رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما، اليوم الجمعة، معابد الكرنك والأقصر التاريخية فى جولة سياحية على هامش زيارته للأقصر ومشاركة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر فى وضع حجر أساس كاتدرائية السيدة العذراء أم المعونة الإلهية للأقباط الكاثوليك بمدينة الأقصر.

وأبدى الكاردينال ليوناردو ساندرى، خلال زيارته لمعابد الأقصر الفرعونية، انبهاره بما شاهده من حضارة وعظمة الفراعنة على تشييد هذه المعابد والصروح العملاقة التى تبهر الزائرين من شتى بلدان العالم.

وغادر رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما، إلى القاهرة حيث سوف يتوجه غداً إلى مدينة دمياط، وخلال الأيام المقبلة سيزور عدة أماكن أخرى للمشاركة فى الاحتفالية الكبرى بالمئوية الثامنة للقاء القديس فرنسيس الأسيزى والسلطان الكامل.

 

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