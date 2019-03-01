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صور.. الآلاف يودعون شاب أسوان ضحية حادث قطار مصر

الجمعة، 01 مارس 2019 04:31 م
صور.. الآلاف يودعون شاب أسوان ضحية حادث قطار مصر جنازة شاب أسوان ضحية حادث قطار رمسيس
أسوان - عبد الله صلاح
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شيع آلاف من الأقباط داخل كاتدرائية الأرثوذكس بأسوان، ظهر اليوم الجمعة، جثمان الشاب بيشوى فتحى كامل، 24 سنة، والذى توفى فى حادث قطار محطة مصر الأربعاء الماضى.

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة


واحتشد الآلاف من أسرة وأقارب الشاب المتوفى وأهالى مدينة أسوان أيضا، داخل الكنيسة لأداء الصلوات الأخيرة على الشهيد ضحية الحادث قبل تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة أسوان.

 

جانب من تشييع الجنازة
جانب من تشييع الجنازة

يذكر أن الشاب بيشوى فتحى كامل، 24 سنة من أبناء منطقة المحمودية بمدينة أسوان، والتحق بكلية طب الأسنان وتخرج منها عام 2017، وكان مسافرا إلى القاهرة لاستلام ترخيص مزاولة المهنة، إلا أنه تزامن مروره مع لحظة اصطدام جرار القطار بمحطة مصر.

الآلاف يودعون الشاب الأسوانى
الآلاف يودعون الشاب الأسوانى

 

وفى سياق متصل، شيع المئات من أهالى أسوان، جثمان "محمود لامور" أحد ضحايا حادث قطار رمسيس أيضا ومن أبناء محافظة أسوان، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.


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