صور.. إقبال كبير على مبادرة 100 مليون صحة فى أول أيامها بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

شهدت محافظة الغربية صباح اليوم الجمعة انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوية 100 مليون صحة، والتى تستمر لمدة شهرين لعمل المسح الطبى لـ 3376735 مواطنا لاكتشاف المصابين بفيروس سى والأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة داخل 366 مقرا مزودة بكافة خدمات الاتصالات والإنترنت، ويقوم على تنفيذها 1081 فرقة طبية ثابتة ومتحركة يعملون على فترتين (الفترة الأولى من 9 صباحاً وحتى 3 مساءً والفترة الثانية من 3 مساءً وحتى 9 مساءً).

وشهدت المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية ومراكز الرعاية والأندية ومراكز الشباب والكنائس والجمعيات الأهلية، إقبالا كبيرا من المواطنين للاطمئنان على أنفسهم والتأكد من إصاباتهم بفيرس سى من عدمه.

وتفقد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية يرافقه الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة، أعمال المبادرة بمستشفيات مركز طبى سعيد والمنشاوى العام والتأمين الصحى والمجمع الطبى لمتابعة مدى إقبال المواطنين على المبادرة، مشددا على ضرورة توفير المستلزمات الطبية للفحص الطبى، وتوفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى من أكياس ومطهرات وكحول وكلور وصناديق أمان للنفايات الحادة، وتوفير أجهزة قياس الضغط والسكر والموازين وكذا السترات الخاصة بالعاملين بالمباردة.























