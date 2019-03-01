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صور.. أورام طنطا يستقبل المواطنين لإجراء تحاليل 100 مليون صحة

الجمعة، 01 مارس 2019 05:50 م
صور.. أورام طنطا يستقبل المواطنين لإجراء تحاليل 100 مليون صحة جانب من الحمله
الغربية - عادل ضرة
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استقبل مركز أورام طنطا التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، فعاليات مبادرة "100" مليون صحة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، كالسكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، بمحافظة الغربيه .

 

حيث استقبل المركز مئات المواطنين الذين حرصوا على إجراء أعمال الفحص الشامل لفيروس سى، ومرض السكر والضغط.

 

وقال الدكتور إسلام صبرى مدير المركز، إنه تم توفير كافة مستلزمات مكافحة العدوى من أكياس ومطهرات وكحول وكلور وصناديق أمان للنفايات الحادة، وأيضا توفير أجهزة قياس الضغط والسكر والموازين إلى جانب السترات الخاصة بالعاملين بالمبادرة.

 

وأكد الدكتور أحمد الصاوى نائب مدير المركز، أن المركز وضع كامل إمكانياته البشرية والتقنية تحت تصرف وزارة الصحة طوال فترة المرحلة الثالثة لاستقبال أكبر عدد من أبناء المحافظة فى إطار المبادرة الرئاسية الأضخم فى تاريخ مصر، لإجراء تحليل وعلاج فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، والتى تستهدف فحص نحو 5 ملايين مواطن بمحافظة الغربية.

 

 
 
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