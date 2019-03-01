سيجارة مطفأة وبصمات حصيلة معاينة المعمل الجنائى لسرقة خزينة من شقة بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

عاين خبراء الأدلة الجنائية شقة تعرضت للسرقة على يد أفراد تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص بالهرم، وتبين من خلال المعاينة أن المتهمين كسروا باب العقار الرئيسى، ثم أحدثوا كسر بباب الشقة الحديدى، وباب آخر خشبى باستخدام الة حادة.

وعثر رجال الأدلة الجنائية على سيجارة مطفأة خاصة بأحد المتهمين، كما تم رفع البصمات تمهيدا لفحصها وتقديم تقرير للنيابة العامة، فى الوقت الذى يكثف فيه رجال المباحث جهودهم لكشف هوية مرتكبى الواقعة، خاصة أن كاميرات المراقبة رصدتهم خلال سرقتهم خزينة تحتوى على ما يزيد عن نصف كيلو ذهب، ومبلغ 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الاستيلاء على هاتف محمول وجهاز بلاى ستيشن.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد تعرض شقة للسرقة على يد مجهولين، فانتقل المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات تبين وجود كسر بباب الشقة، واستيلاء المتهمين على خزينة تحتوى على كمية من المصوغات الذهبية ومبلغ مالى.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.