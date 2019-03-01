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سقوط عاطل بحوزته "فرد روسى" فى الإسماعيلية

الجمعة، 01 مارس 2019 08:00 ص
سقوط عاطل بحوزته "فرد روسى" فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث مركز الإسماعيلية، من القبض على عاطل، وبحوزته سلاح نارى "فرد روسى" بدائرة المركز.
 

كان  اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام المقدم هانى عبدالهادى رئيس مباحث المركز ومعاونيه، بالقبض على المتهم "اسلام.ه.خ" 23 عاما، عاطل، مقيم دائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج،  بحوزته سلاح نارى "فرد روسى" بقصد الدفاع.

 تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

 

 

 


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