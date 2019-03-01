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سفيرة الاتحاد الأوروبى ببيروت: الجيش هو القوة المسلحة الشرعية فى لبنان

الجمعة، 01 مارس 2019 03:19 م
سفيرة الاتحاد الأوروبى ببيروت: الجيش هو القوة المسلحة الشرعية فى لبنان قوات الجيش اللبنانى
أ ش أ
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أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبى لدى لبنان كريستينا لاسن، الالتزام الأوروبى بدعم الجيش وقطاع الأمن فى لبنان لضمان استقرار البلاد وأمنها ووحدتها، وعلى نحو من شأنه أن يعود بالنفع على الشعب اللبناني، مشددة على أن الجيش هو القوة المسلحة الشرعية الوحيدة فى لبنان.

جاء ذلك خلال لقاء سفيرة الاتحاد الأوروبى مع وزير الدفاع اللبنانى إلياس بو صعب، اليوم الجمعة، لتهنئته على توليه مهام منصبه فى الحكومة الجديدة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبى "فخور للغاية" بمساعدة لبنان فى مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن فى جميع أنحاء البلاد.


وشددت السفيرة لاسن على أهمية متابعة تنفيذ المؤتمر الدولى لدعم القوات المسلحة وقوى الأمن اللبنانية والذى عقد فى العاصمة الإيطالية روما فى العام الماضي، وكان الاتحاد الأوروبى مانحا رئيسيا.


وقالت: "الاتحاد الأوروبى على مر السنين طور تعاونا وعلاقة قويتين مع كل من وزارة الدفاع والجيش اللبناني، كجزء من التزامه الطويل الأمد بأمن لبنان واستقراره، وتماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1701، يرى الاتحاد الأوروبى أن الجيش اللبنانى يشكل القوات المسلحة الشرعية الوحيدة فى البلاد، كما هو وارد فى الدستور واتفاق الطائف".


واستعرضت سفيرة الاتحاد الأوروبى بعض مجالات التعاون الأساسية بين الاتحاد الأوروبى والجيش اللبناني، بما فى ذلك الدعم لتعزيز إدارة الحدود اللبنانية، وتحسين أمن الطيران، وإنشاء فوج نموذجى فى جنوب لبنان ودعم نزع الألغام والمتفجرات التى زرعها الإرهابيون فى منطقة عرسال.


كما تطرق الاجتماع إلى التطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية للبنان (حالة التوتر مع إسرائيل على خلفية الأنفاق السرية التى تم اكتشافها) وشددت السفيرة لاسن على دعم الاتحاد الأوروبى لدور قوات الأمم المتحدة العاملة فى الجنوب اللبنانى (يونيفيل) ومهمتها وأعربت عن أملها فى أن تستمر جهود المحافظة على الاستقرار.


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