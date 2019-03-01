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الجمعة، 01 مارس 2019 12:06 م
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روسيا تطلق سراح طاقم سفينة صيد يابانية بعد احتجازهم منذ يناير الماضى

الجمعة، 01 مارس 2019 12:00 م
روسيا تطلق سراح طاقم سفينة صيد يابانية بعد احتجازهم منذ يناير الماضى سفينة صيد
أ ش أ
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أعلنت القنصلية العامة اليابانية فى مدينة فلاديفوستوك الروسية، اليوم الجمعة، أن السلطات الروسية أطلقت سراح طاقم سفينة "نيتشينو مارو رقم 68" المُكون من 10 أفراد جرى احتجازهم فى شهر يناير الماضي.

وأكدت القنصلية العامة اليابانية فى مدينة فلاديفوستوك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن طاقم سفينة الصيد فى طريقه إلى اليابان، موضحة أنه تم تغريم قائد سفينة "نيتشينو مارو رقم 68" 39 مليون روبل لإطلاق سراحهم نظرًا لإبحارهم بشكل غير قانونى فى المنطقة الاقتصادية الروسية الخاصة.. واعترف قائد السفينة بالصيد فى المياه دون الوثائق اللازمة.


وكانت السلطات الروسية قد احتجزت فى 26 يناير الماضي، سفينة صيد يابانية كانت تبحر فى بحر اليابان بقولها إنها تقوم بصيد الأسماك بصورة غير قانونية فى المنطقة الاقتصادية الروسية الخاصة، حسبما أفاد مسؤولون يابانيون.

 

 


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