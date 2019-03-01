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ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

الجمعة، 01 مارس 2019 12:15 ص
ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة السخرية من معتز مطر
كتب إبراهيم حسان
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سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعى، من معتز مطر مذيع قناة الشرق الإخوانية، بسبب حملته الفاشلة التى أطلقها من الأراضى التركية ضد مصر.

الحملة الفاشلة التى أطلقها الإرهابى الإخوانى معتز مطر، حاول بها إثارة القلق بشوارع مصر، تحت عنوان "اطمن_انت_مش_لوحدك"، كردًا على الحادث الذى وقع بمحطة القطارات، وأراد أن يطلق المصريين صوتا صاخبا من خلال الصفير أو غيره فى توقيت واحد، بهدف تجميع العناصر الإخوانية لبعضهم البعض.

ولاقت حملة معتز مطر سخرية واسعة من رواد التواصل الاجتماعى، بكوميكسات وفيديوهات مجتزئة من بعض الأفلام المصرية، كفيلم "وش إجرام" عندما كان يصرخ بالليل وخرج عليه أحد جيرانه ليسبه "ياد يا ابن الحيوان وطى صوتك العيال بتذاكر.. والله يا ابن الجزمة لأنزل أربيك".


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