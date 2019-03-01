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رئيس هيئة التأمين الصحى تفتتح مركزا لعلاج التصلب المتعدد ووحدة الكشف المبكر عن أورام الثدى بالأقصر

الجمعة، 01 مارس 2019 01:29 م
رئيس هيئة التأمين الصحى تفتتح مركزا لعلاج التصلب المتعدد ووحدة الكشف المبكر عن أورام الثدى بالأقصر رئيس هيئة التأمين الصحى تفتتح مركز لعلاج التصلب المتعدد بالأقصر
كتب وليد عبد السلام
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افتتحت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى يرافقها مركز الحقن المتخصص لوحدة التصلب العصبي المتناثر MS واللجنة التابعة لها في عيادة الأقصر الشاملة بمدينة الأقصر .
 
 
وقالت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى إن مركز الحقن يخدم منطقة الصعيد بمدن أسيوط وسوهاج وقنا، والأقصر، وأسوان مما يحقق أقصى أستفادة وتقليل معاناة المريض الذى كان يتكبدها في السفر للحصول على العلاج والعرض علي اللجان في القاهرة قاطعاً أكثر من 755 كيلو ما يعادل 12 ساعة بالقطار.
 
 
وأوضحت الدكتورة سهير عبد الحميد أنه تم افتتاح وحدة الكشف المبكر عن أورام الثدى والعلاج في عيادة الأقصر الشاملة لتكن هذه العيادة الخامسة علي مستوى الجمهورية من عيادات التأمين الصحي بعد القاهرة والأسكندرية لخدمة السيدات في الصعيد بالمجان.
 
 
 
وتابعت: بدأت مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى يوم 15 / يناير 2019 في محافظة القاهرة بثلاث مراكز للكشف المبكر علي أورام الثدي ومركز في الأسكندرية وبعد مرور أقل من شهر ونصف يأتي علي إطلاق المبادرة لفحص جميع المنتفعات بالتأمين الصحي ويعد هذا المركز الخامس بعد مركز الأورام بمدينة نصر ومركز المقطم ومستشفي صيدناوي بالإضافة إلي مركز جمال عبد الناصر بالأسكندرية.
 
 
 
وقالت يتم تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمرضى وخدمة صحية متميزة يرضى عنها ويشعر بها المواطن المصرى وخاصة في صعيد مصر.
 
 
 
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