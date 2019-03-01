رئيس مدينة إسنا يبحث تشطيب المنازل بلون موحد وشاشات بالقرى لكأس أمم إفريقيا

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا جنوبى الأقصر، اجتماعا مع نواب المركز ورؤساء القرى والإدارة الهندسية ومسئول الأملاك بالمركز، لبحث تنفيذ الكتب الدورية الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، وإخطار وزارة الشباب والرياضة عند إقامة أى أنشطة أو فعاليات رياضية من شأنها خدمة المجتمع.

وتم خلال اللقاء بحث سرعة الانتهاء من حصر المنازل ذات الواجهة بضرورة تشطيبها باللون الموحد، وذلك للحفاظ على الشكل الحضارى والمظهر الجمالى للمنازل، وبحث سبل حصر الأصول غير المستغلة والاستفادة منها ودراسة إمكانية إقامة مصالح خدمية عليها.

وأكد رئيس مدينة إسنا خلال اللقاء، على رؤساء القرى بتوفير أماكن بكل القرى والمدينة لوضع شاشات عرض لمباريات كأس الأمم الأفريقية لتشجيع المنتخب الوطنى وتكون بعيدة عن الطرق العامة، وختم رئيس المدينة الجلسة بالتنبيه على مسئولى الإدارة الهندسية بسرعة حصر المنازل الآيلة للسقوط والأكثر خطورة على المواطنين للعرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية وسرعة الانتهاء من حصر الطرق الترابية التى تحتاج إلى رصف.